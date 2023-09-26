شكرا لقرائتكم خبر عن كييف تعلن مقتل قائد أسطول البحر الأسود الروسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت كييف إن الهجوم الذي شنته على مقر أسطول البحر الأسود الروسي يوم الجمعة، أسفر عن مقتل قائد الأسطول فيكتور سوكولوف.

وشن الجيش الأوكراني يوم الجمعة الماضي هجومًا بالطائرات المسيرة وصواريخ كروز على شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا منذ ضمها بشكل غير قانوني من أوكرانيا في عام 2014.

وأظهرت مقاطع فيديو أن مقر أسطول البحر الأسود الروسي في مدينة سيفاستوبول الساحلية تعرض للقصف عدة مرات.

لكن بعد الهجوم، تحدثت موسكو عن فقدان شخص واحد فقط.

أول دفعة من دبابات "ابرامز"

وصلت أول دفعة من دبابات "أبرامز" الأمريكية إلى أوكرانيا، وقال لرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر تطبيق تيليجرام: "لقد وصلت دبابات ابرامز إلى أوكرانيا ويجري إعدادها الآن لتعزيز ألويتنا".

وشكر زيلينسكي الحلفاء على المساعدات العسكرية، لكنه لم يذكر تفاصيل عن عدد الدبابات الأمريكية التي وصلت بالفعل إلى أوكرانيا.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت تسليم ما مجموعه 31 دبابة قتالية من هذا الطراز إلى أوكرانيا.

أسلحة من المخزونات الأمريكية

وتُعد الولايات المتحدة أهم داعم عسكري لكييف، ومنذ بداية الغزو الروسي واسع النطاق في فبراير 2022، بلغت المساعدات العسكرية الأمريكية إلى أوكرانيا 43.9 مليار دولار، بحسب بيانات حكومية.

وفي الآونة الأخيرة، وافقت الإدارة الأمريكية على إرسال أسلحة ومعدات من المخزونات العسكرية الأمريكية تبلغ قيمتها 128 مليون دولار، ولم تشمل تلك الأسلحة نظام الصواريخ التكتيكية "أتاكمز" التي يصل مداها إلى 300 كيلومتر، والتي طلبتها كييف منذ فترة طويلة.