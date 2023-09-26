شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تدعم الجيش البولندي بقرض قيمته ملياري دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - منحت الولايات المتحدة الأمريكية بولندا قرضًا مباشرًا بقيمة ملياري دولار، لدعم تحديث قوات الدفاع التابعة للدولة العضو بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين، إن مثل هذه القروض التي تسمى قروض مباشرة للتمويل العسكري الأجنبي، "هي أداة تعاون أمني مخصصة لبعض أهم شركائنا في التعاون الأمني".

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أهمية أمن بولندا

أضافت الوزارة في بيان لها، أن "بولندا حليف قوي للولايات المتحدة، وأن أمن بولندا حيوي للدفاع الجماعي عن الجناح الشرقي لحلف الناتو ".

وتابع البيان: "إضافة إلى دورها الداعم المركزي في تسهيل المساعدة الدولية لجارتها أوكرانيا، أبدت بولندا التزامها القوي بتعزيز الأمن الإقليمي عبر استثماراتها القوية في الإنفاق الدفاعي".

وأوضح أن الحكومة الأمريكية تقدم ما يصل إلى 60 مليون دولار لتغطية تكاليف القرض، الأمر الذي سيساعد على تسريع تحديث الدفاع في بولندا من خلال دعم المشتريات العاجلة للمواد والخدمات الدفاعية من الولايات المتحدة".

يشار إلى أنه في ضوء الغزو الروسي المستمر لأوكرانيا، التي تقع على حدود بولندا، تتطلع وارسو حاليًا إلى تحديث قدراتها الدفاعية.