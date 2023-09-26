سقوط 7 قتلى و9 مفقودين إثر فيضان نهر في المكسيك

قتل سبعة أشخاص على الأقلّ واعتُبر تسعة آخرون في عداد المفقودين في ولاية خاليسكو في غرب المكسيك إثر فيضان نهر من جرّاء هطول أمطار غزيرة.

واكد مدير الحماية المدنية في الولاية خوان إغناسيو أرويو فيراستيغوي لوكالة فرانس برس إنّ "أمطاراً غزيرة هطلت وهناك تسعة أشخاص في عداد المفقودين وسبعة قتلى. في حصيلة مؤقتة".

وأدّى هطول الأمطار إلى فيضان نهر إل كانغريخو الذي غمرت مياهه المنازل في بلدة أوتلان حيث يعيش حوالي 60 ألف نسمة.

وهطلت كمّيات ضخمة من الأمطار فوق سلسلة جبال سان خوان كاكوما، مما أدّى لفيضان النهر بصورة مفاجئة.

وتمّ العثور على جثث بعض الضحايا على بُعد أكثر من ستة كيلومترات من حيث كانوا.