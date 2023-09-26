في صحف اليوم: مطلق النار على السفارة الاميركية أكد انه تقصد عدم إصابة أحد

أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أمس مطلق النار على السفارة الأميركية في عوكر الأربعاء الماضي. وأعلنت قوى الأمن أن الموقوف محمد خ. اعترف باطلاقه تسع طلقات على السفارة من بندقية "كلاشنيكوف"، وأقر بمكان إخفائه السلاح المستعمل في أحد المنازل، بعدما زعم في بداية التحقيق بأنه رمي البندقية في حرش في المنطقة.

وبحسب صحيفة "الاخبار" أكد الموقوف الذي يعمل سائق "دليفري" لدى شركة "توتيرز" أثناء التحقيق إنه تقصّد عدم إصابة أحد من حراس السفارة رغم أنه كان قادراً على ذلك. وأضاف أنه أطلق النار بعد خلاف سابق مع أحد عناصر الأمن الذي تعرّض له بالإهانة أثناء توصيله "طلبية" إلى السفارة، وأنه لم يتمكن من "بلع" الإهانة، فقرر الانتقام. وأكدت مصادر أمنية أن للموقوف سوابق في إطلاق النار.