شكرا لقرائتكم بكين: نعارض إدراج كيانات صينية على قائمة عقوبات إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت وزارة التجارة الصينية، اليوم الثلاثاء، إن بكين تعارض بشدة إدراج الولايات المتحدة شركات وأفراد الصينيين على قائمة العقوبات المتعلقة بإيران.

وأضافت الوزارة في بيان أن الولايات المتحدة أدرجت كيانات صينية على قائمة العقوبات، فيما يتعلق بتطوير طهران طائرات مسيرة وحربية.

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وقررت وزارة التجارة الأميركية فرض قيود التصدير على 28 مؤسسة من روسيا وألمانيا والصين ودول أخرى.

وجاء في البيان المنشور في السجل الفيدرالي الرسمي للحكومة الأميركية أن مكتب الصناعة والأمن، وهو جزء من هيكل وزارة التجارة الأميركية، أفاد أن هذه المؤسسات، وفقا لحكومة الولايات المتحدة، تتصرف بشكل مخالف لمصالح الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

لصناعة مسيّرات إيرانية

ويزعم أن عددا من الشركات الأخرى المدرجة في القائمة من الصين "اشترت و/أو حاولت شراء سلع من أصل أميركي، وتم إرسالها في النهاية لدعم البرامج الإيرانية لصنع أسلحة دمار شامل وطائرات دون طيار".

كذلك فيما يتعلق بشراء المنتجات الأميركية "لتعزيز الأبحاث الصينية في المجال العسكري".

ونتيجة للقيود المفروضة، لن يتمكن الموردون من إرسال البضائع الأميركية إلى الكيانات القانونية التي تقرها وزارة التجارة الأميركية دون الحصول على ترخيص خاص قبل ذلك.

في الوقت نفسه، عند النظر في طلبات الترخيص، سيكون هناك "افتراض الرفض"، أي على الأرجح، سيتم رفض هذه الطلبات.