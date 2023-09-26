هل تختلف أسعار الشرائح حسب نوع العداد؟.."الكهرباء"توضح



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

نشرت الشركة القابضة لكهرباء مصر، إجابات على التساؤلات والمشكلات التي تواجه أصحاب عدادات الكهرباء.

وأوضحت الشركة أن اختلاف نوع أو اسم العداد لم يؤثر على حساب أسعار الشرائح للكهرباء سواء كانت من بين العدادات العادية أو الكودية، لأن جميعها عدادات مسبقة الشحن، ولا يوجد أي اختلاف بينهم في الشكل الخارجي، أو طرق شحنهم.

وأضافت أنه وفقًا لأسعار الشرائح المعلن عنها، يكون طريقة حساب أسعار شرائح الاستهلاك واحدة في العداد العادي والكودي، إذ أنهما بنفس سعر الكيلووات للساعة، وأن يكون الاختلاف الوحيد، بأن العداد الكودي عداد "بدون اسم"ولا يوجد له تعاقد مع الشركة ولا يكون عليه أي حقوق قانونية لصاحبه لأنه عداد مؤقت.

ونوهت الشركة، إلى أن العداد القانوني يكون من خلال تعاقد مع شركة الكهرباء وتصدر الفاتورة باسم المشترك المتعاقد مع الشركة.

وحذرت الشركة، من التعامل بشكل مباشر مع العدادات الكهربائية، لأن التعامل معها يسبب العديد من المشكلات للمواطنين، وفي بعض الأحيان تؤدي إلى وجود محضر سرقة كهرباء.