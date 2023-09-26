"مصطفى" يطلب تطليق زوجته: "مبتعرفش تصلي.. وبترقص على المهرجانات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

رفع "مصطفى. ح"، 36 سنة، صاحب محل عطارة، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، يطلب فيها تطليق زوجته للضرر، مبررًا ذلك "مبتعرفش تصلي.. كدبت وضحكت عليا".

يروي الزوج تفاصيل زواجه لمصراوي قائلاً: تزوجت من " هبة. ك"، 30 سنة، "بعد ترشيحها من الأهل، وبعد التعارف وجدتها ملتزمة دينياً وبشوشة ومحبوبة وسط الأقارب، فوافقت على الخطبة وخلال تلك الأيام وجدت فيها أصول السيدة المسلمة المحتشمة والخلوقة، وتم تحديد موعد الزفاف وانتقلنا للمعيشة سوياً بعش الزوجية".

قال "مصطفى" إنه لاحظ أن زوجته تظاهرت بتلك الصفات للزواج منه، وخلال تواجدها بالمنزل لا تريد الصلاة بجانبي وفي كل صلاة بمبررات مختلفة".

شك الزوج في تصرفات زوجته، فأمسك بهاتفها حيث وجد فيديوهات لمطربي المهرجانات، بالإضافة لتشغيل الأغاني خلال عدم وجوده بالمنزل، وعندما واجهها أنكرت وأن الهاتف ملك شقيقتها الصغرى لكن اكتشف كذبها، بحسب الدعوى.

أوضح الزوج أنه كشف كذب زوجته بعد تركيب كاميرات بالمنزل "خلال وجودي بالشارع قمت بتشغيل الكاميرات وجدتها ترقص وتخلع ملابسها وتتحدث مع شقيقتها بأنها لا تحاول الصلاة بجانبي لكونها لا تعلم الأحاديث التي تقال خلال الصلاة.. طلعت كذابة و مبتعرفش تصلي ومركبة شخصية لإقناعي بالزواج منها".

فطالبت والدها بالجلوس بالمحل لإتمام إجراءات الطلاق لكنه رفض، وحاول منعي من الذهاب للمأذون، فلم يكن أمامي إلا محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، لرفع دعوى تطليق للضرر وحملت الدعوى رقم 753 لسنة 2022، ومازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة.