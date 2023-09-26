التجارة الصينية: نعارض بشدة إدراج واشنطن شركات وأفراد صينيين على قائمة عقوبات متعلقة بإيران

نقلت وكالة "رويترز" عن وزارة التجارة الصينية تأكيدها انها تعارض بشدة إدراج واشنطن شركات وأفراد صينيين على قائمة عقوبات متعلقة بإيران.

وقبل ايام، اعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، إن إدارة الرئيس جو بايدن فرضت عقوبات على شبكة من الأشخاص والشركات في إيران والصين وروسيا وتركيا "فيما يتعلق بتطوير الطائرات بدون طيار الإيرانية والطائرات العسكرية".

واعتبرت ان "هذه الشبكة سهلت الشحنات والمعاملات المالية لدعم الطائرات بدون طيار التابعة للشركة الصناعية لصناعة الطائرات الإيرانية (HESA’s) المدرجة على قائمة الولايات المتحدة، وأنشطة إنتاج وشراء وصيانة الطائرات العسكرية".