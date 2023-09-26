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لبنان تُوقف مطلق النار على السفارة الأمريكية

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني، في بيان، أنها أوقفت شخص لبناني الجنسية في محلة الكفاءات في عملية نوعية.

وأضافت أنه اعترف بقيامه بإطلاق النار على السفارة، وتم ضبط السلاح المستعمل في العمليّة، والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص.


وكانت وسائل إعلام لبنانية قد أفادت يوم 20 كانون الاول بوقوع حادثة إطلاق نار على مبنى السفارة الأمريكية لدى بيروت دون وقوع إصابات.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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