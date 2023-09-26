انت الان تتابع خبر لبنان تُوقف مطلق النار على السفارة الأمريكية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني، في بيان، أنها أوقفت شخص لبناني الجنسية في محلة الكفاءات في عملية نوعية.

وأضافت أنه اعترف بقيامه بإطلاق النار على السفارة، وتم ضبط السلاح المستعمل في العمليّة، والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص.



وكانت وسائل إعلام لبنانية قد أفادت يوم 20 كانون الاول بوقوع حادثة إطلاق نار على مبنى السفارة الأمريكية لدى بيروت دون وقوع إصابات.