شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال.. بقوة 6 درجات يضرب جزيرة سارانجاني في الفلبين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر، جزيرة سارانجاني الفلبينية.

وذكر المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، أن مركز الزلزال وقع على بعد 4.54 أميال شمال العاصمة الفلبيينة مانيلا، وعلى عمق 155ميلا.

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ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.