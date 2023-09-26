استولى على 1.5 مليون جنيه.. سقوط "البطل" في قبضة الشرطة بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

ضبطت الأجهزة الأمنية بسوهاج موظفا في اتهامه بالاستيلاء على 1.5 مليون جنيهًا من المواطنين، بزعم توظيفها في مجال الاستثمار العقاري، تم التحفظ على المتهم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مأمور مركز شرطة المنشاة إخطارًا من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" بورود بلاغًا من المدعو "محمد. ر" 46 عامًا موظف و3 أشخاص آخرين بتضررهم من "البطل. م" 59 عامًا موظف ومقيم دائرة قسم شرطة ثان سوهاج والمطلوب التنفيذ عليه في قضية تبديد، لنصبه عليهم من خلال تلقي مبالغ مالية منهم بلغت جملتها مليون و500 ألف جنيه، بزعم توظيفها في مجال الاستثمار العقاري، مقابل حصولهم على أرباح نصف سنوية 25% من قيمة رأس المال إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستولى عليها دون ردها.

تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.