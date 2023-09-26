إزالة تعديات على شبكة مياه الشرب في الفلكي بالإسكندرية - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

نفذت إدارة المتابعة الميدانية بشركة مياه الشرب في الإسكندرية حملة مكبرة، لإزالة التعديات على شبكة مياه الشرب في كافة أحياء المحافظة، لتطبيق القانون وحفاظًا على حق الدولة.

واستهدفت الحملة منطقة الفلكي والتي تقع بنطاق فرع شركة مياه الشرب بسيدي بشر، في إطار الحفاظ على موارد الدولة وتطبيق مبدأ العدالة في حصول المشتركين على كافة الخدمات بصورة قانونية.

وأشار المهندس أحمد جابر، رئيس الشركة، إلى أنه جرى قطع المياه ورفع توصيلات عن عقارات ومحال غير متعاقدة وخالفة، فضلًا عن تحصيل مستحقات الشركة للعقارات المتعاقدة وسماع شكاوى المواطنين.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أنه جرى توجيه المخالفين للحضور للفروع للتعاقد وتقنين أوضاعهم وتقديم كافة التسهيلات لهم لتحصيل مستحقات الشركة.