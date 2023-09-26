جماهير النادي المصري تحرر توكيلات للرئيس السيسي: نرد الجميل- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

تسابقت جماهير النادي المصري، بأعداد كبيرة، صباح اليوم الثلاثاء، للتوجه إلى مقار الشهر العقاري لتحرير توكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات ضمن أوراق الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة.

وتجمعت الجماهير في صفوف طويلة أمام مقار الشهر العقاري حاملين أعلام النادي المصري، في الوقت الذي ظهروا فيه بمظهر حضاري أمام وداخل مكاتب الشهر العقاري، التي أنهت إجراءات تحرير التوكيلات في دقة وسرعة.

وأكدت جماهير النادي المصري على أنها حرصت على أن تكون صاحبة أول توكيلات يجرى من خلالها دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الإنتخابات الرئاسية المُقبلة، ردًا للجميل للرئيس الذي حقق حلم أبناء بورسعيد ببناء استاد عالمي للنادي المصري في نفس موقعه القديم بشكل يليق بتاريخ النادي العريق.

وأعلنت عن دعمها الكامل للرئيس الحالي والمرشح لرئاسة الجمهورية، معربين عن ثقتهم في استكمال مشروع حلم بناء استاد النادي المصري، وكذلك إيمانهم الكامل برؤية الرئيس لمصر 2030، وأنها سوف تكون دولة عظيمة متطورة قوية، لذلك سوف يشاركون في الانتخابات الرئاسية بكثافة وسوف يستكملون بأصواتهم ما يطمح إليه الشعب.

وشددوا على أن المرحلة الحالية تحتاج إلى الوعي بمتطلباتها، وأن مصر تتغير، ومحافظة بورسعيد نالت نصيب الأسد من المشروعات القومية المختلفة.