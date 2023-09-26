عناوين مكاتب توثيق وإجراء توكيلات الانتخابات الرئاسية بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، عناوين مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، ومن بينها 7 مقار بمحافظة أسوان، هى:

١- مقر الشهر العقاري بكوم أمبو: منطقة الزهور - عمارة شركة وادى كوم أمبو، ومدينة كوم أمبو.

٢- مقر الشهر العقاري بأبوسمبل: عمارات مجلس المدينة، بجوار مياه الشرب.

٣- مقر الشهر العقاري بدراو: دراو ونجع العرب ومبنى الوحدة المحلية الجديد.

٤- مقر الشهر العقاري بمدينة أسوان: شارع البركة و المناعية ومدينة أسوان.

٥- مقر الشهر العقاري بإدفو: كونيش النيل بجوار محطة .

٦- مقر الشهر العقاري بالبصيلية: عمارات مجلس المدينة.

٧- مقر الشهر العقاري بالسباعية، عمارات مجلس المدينة أغلى نقطة شرطة المدينة.