عناوين مكاتب توثيق وإجراء توكيلات الانتخابات الرئاسية بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، عناوين مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، ومن بينها 7 مقار بمحافظة أسوان، هى:
١- مقر الشهر العقاري بكوم أمبو: منطقة الزهور - عمارة شركة وادى كوم أمبو، ومدينة كوم أمبو.
٢- مقر الشهر العقاري بأبوسمبل: عمارات مجلس المدينة، بجوار مياه الشرب.
٣- مقر الشهر العقاري بدراو: دراو ونجع العرب ومبنى الوحدة المحلية الجديد.
٤- مقر الشهر العقاري بمدينة أسوان: شارع البركة و المناعية ومدينة أسوان.
٥- مقر الشهر العقاري بإدفو: كونيش النيل بجوار محطة .
٦- مقر الشهر العقاري بالبصيلية: عمارات مجلس المدينة.
٧- مقر الشهر العقاري بالسباعية، عمارات مجلس المدينة أغلى نقطة شرطة المدينة.