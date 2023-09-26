الدفاع المدني: 75 مهمة خلال ال24 ساعة الماضية

افادت المديرية العامة للدفاع المدني ان عناصرها نفذت في ال24 ساعة الماضية، 75 مهمة اسعاف وانقاذ توزعت كالاتي: -اخماد حرائق:47: -اسعاف: 21 -خدمات عامة:6 -سلامة عامة: 1

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