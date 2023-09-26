اليونيفيل تطلق مبادرة تركيب ألواح شمسية لاضاءة بلدة مركبا

قامت قيادة القطاع الشرقي بالتعاون مع الكتيبة النيبالية في اليونيفيل بافتتاح مشروعاً ملهماً يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لسكان بلدة مركبا، في حفل كشفت فيه اليونيفيل رسمياً عن أحدث مشاريعها، وهو تركيب متطور لألواح الطاقة الشمسية في مبنى بلدية مركبا، مما يعزز التزامها بتحسين الظروف المعيشية لسكان جنوب لبنان.

ولفتت "اليونيفيل" الى ان الهدف الأساسي من هذا المشروع هو تأمين كهرباء صديقة للبيئة لبلدية مركبا، وبالتالي تعزيز قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية للسكان. وتتماشى هذه المبادرة مع مهمة اليونيفيل الشاملة لضمان الاستقرار و احلال السلام والازدهار في جنوب لبنان. وبينما تواصل اليونيفيل متابعة المبادرات التي تعزز رفاهية مجتمع جنوب لبنان، فإنها تسعى دوما لتبقى ملتزمة ببناء مستقبل أكثر إشراقا واستدامة للجميع. يجسد مشروع الطاقة الشمسية في مبنى بلدية مركبا التزام المنظمة الثابت بإحداث تأثير إيجابي على حياة الأشخاص الذين تخدمهم.