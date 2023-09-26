المرصد السوري: 25 قتيلاً في اشتباكات بين موالين للنظام وقسد في دير الزور

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن "مقتل 25 شخصاً غالبيتهم من المسلحين الموالين للنظام في اشتباكات استمرت لساعات عدة مع قوات سوريا الديمقراطية في محافظة دير الزور في شرق سوريا".

وإثر انتهاء المواجهات التي اندلعت الإثنين، عززت قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف فصائل كردية وعربية مدعومة أميركياً، انتشارها في المنطقة. وأعلنت صباح اليوم "طرد مسلحي النظام من بلدة الذيبان بعد ساعات من تسللهم" من مناطق سيطرتهم".