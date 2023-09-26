الجيش الأوكراني: إسقاط 26 مسيّرة روسية من أصل 38 هاجمت البلاد ليلًا

نقلت وكالة "فرانس برس" عن الجيش الأوكراني، تأكيده أن روسيا هاجمت أوكرانيا ليلا بواسطة 38 مسيرة من طراز شاهد، وتم إسقاط 26 من هذه الطائرات.
واعلن سلاح الجو الاوكراني ان تم تسجيل إطلاق 38 مسيرة من طراز "شاهد"، موضحا أن "الدفاعات الجوية الأوكرانية دمرت 26 من هذه الطائرات من دون طيار إيرانية الصنع".
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