الحوثيون: نشدد على أهمية دخول مرحلة السلام الجاد لتحقيق متطلبات السلام الشامل والعادل

اشار متحدث باسم الحوثيين باليمن في تصريح له رداً على الهجوم الذي أدى لمقتل جنديين بحرينيين، الى ان "انتهاكات قوات التحالف بقيادة السعودية للهدنة لم تتوقف، وقد قتل 12 جندياً في شهر واحد على الحدود السعودية".

ولفت المتحدث الى اننا "نعتبر حوادث الخروقات أمراً مؤسفاً، ونشدد على أهمية دخول مرحلة السلام الجاد من جميع الأفرقاء لتحقيق متطلبات السلام الشامل والعادل".