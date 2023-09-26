إعلام سويدي: حريق متعمد تسبّب في أضرار جسيمة في مسجد جنوبي شرقي البلاد

افادت وسائل اعلام سويدية، بأن "حريقا متعمدا تسبّب في أضرار جسيمة في مسجد جنوبي شرقي السويد".

وأشار مدير الاتصالات بالمسجد أنس دينيش، في تصريح لإذاعة سويدية حكومية، إلى أن "الحريق في منطقة أربي بمدينة إسكيلستونا نتج عن حريق متعمّد". ولفت إلى أن "سجلات الشرطة تظهر أن المسجد تعرض لتهديدات واعتداءات"، مضيفا أنهم "متأكدون من أن هذا كان حريقا متعمدا".

من جانبها، ذكرت الشرطة المحلية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن المسجد غير صالح للاستخدام بسبب الأضرار، مضيفة أن التحقيق في الحادث جار.