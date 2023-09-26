اشتباكات بين هيئة تحرير الشام وفصائل المعارضة السورية المدعومة من تركيا في ريف حلب

افادت معلومات عن اشتباكات عنيفة بين حلفاء هيئة تحرير الشام وفصائل المعارضة السورية المدعومة من تركيا في مناطق النعمان وصوران ودابق بريف حلب مع وقوع قتلى وجرحى بالعشرات.

ولفتت الى ان الفرقة 50 التابعة لتجمع الشهباء الموالية لهيئة تحرير الشام تسيطر على بلدة صوران شرق اعزاز في ريف حلب الشمالي.