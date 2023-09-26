ارتفاع حصيلة ضحايا درنة الليبية إلى أكثر من 4 آلاف

أعلن الجيش الوطني الليبي ارتفاع حصيلة ضحايا السيول والفيضانات التي ضربت مدينة درنة الليبية في وقت سابق هذا الشهر إلى أكثر من 4 آلاف قتيل.

واكد المتحدث باسم الجيش أحمد المسماري في آخر حصيلة لضحايا الفيضانات والسيول التي ضربت مدينة درنة، حتى 24 أيلول :"إن عدد القتلى بلغ 4029 قتيلا، هناك 87 جثمانا لمصريين، لا تشملهم الإحصائية تم تسليمها للسلطات المصرية لدفنهم في بلادهم".