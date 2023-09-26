سلطات ارمينيا تؤكد وصول 13350 لاجئا من ناغورني قره باغ إلى أرمينيا

أفادت سلطات أرمينيا أن 13350 لاجئاً وصلوا من إقليم ناغورني قره باغ ذات الغالبية الأرمنية.

تتجه مئات السيارات من ناغورني قره باغ إلى أرمينيا بعد الهجوم الأذربيجاني.

واكدت الحكومة الأرمينية في بيان انه "حتى الساعة الثامنة صباحا في 26 أيلول دخل 13350 شخصا نزحوا قصرا من ناغورني قره باغ".

وأضافت أن "الحكومة توفر مسكنا لكل الذين لا يملكون مكانا يقيمون فيه" مؤكدة ان عمليات تسجيل الجلائين تتواصل.