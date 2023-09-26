اعلن مسؤول فلسطيني عن وصول وفد سعودي الى الضفة الغربية المحتلة للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود. وفي وقت سابق، اعلنت وزارة الخارجية الفلسطينيةبان نايف بن بندر السديري، أول سفير سعودي لدى فلسطين سيصل إلى مدينة رام الله وسط الضفة الغربية الثلاثاء، في زيارة مدتها يومين يقدم خلالها أوراق اعتماده للرئيس محمود عباس.

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول فلسطيني: وفد سعودي في الضفة الغربية للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.