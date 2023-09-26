شكرا لقرائتكم خبر عن أرمينيا تؤكد وصول 13350 لاجئاً من ناغورنو كاراباخ إلى حدودها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يريفان (أ ف ب)

أفادت أرمينيا الثلاثاء، أن 13350 لاجئاً وصلوا من إقليم ناغورنو كاراباخ ذات الغالبية الأرمنية الذي سيطرت عليه أذربيجان بعد هجوم خاطف الأسبوع الماضي.

وقالت الحكومة الأرمينية في بيان: «حتى الساعة الثامنة صباحاً في 26 سبتمبر/أيلول دخل 13350 شخصاً نزحوا قصراً من ناغورنو كاراباخ» مؤكدة أنها توفر المسكن لهم.

واستمرّ الثلاثاء تدفّق اللاجئين من ناغورنو كاراباخ إلى الأراضي الأرمينية، مع الإبلاغ عن اختناقات مرورية ضخمة على الطريق الوحيد الذي يربط «عاصمة» الإقليم ستيباناكيرت بأرمينيا.

وقالت الحكومة الأرمينية في حصيلة محدّثة، إنّه في المجموع دخل 13350 «نازحاً قسرياً» إلى أرمينيا من ناغورنو كاراباخ، وفي مدينة غوريس، يعجّ المركز الإنساني الذي أُقيم في مبنى مسرح البلدية باللاجئين منذ مساء الأحد، حسبما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

وقال رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، إن السلطات أعدت أماكن لاستيعاب 40 ألفاً على الأقل.

وأضاف أنه «إذا لم تتهيأ ظروف المعيشة الحقيقية للأرمن في ناغورنو كاراباخ والآليات الفاعلة للحماية من التطهير العرقي، فالاحتمال يتزايد بأن الأرمن سيطردون من أرضهم، باعتبار هذا السبيل الوحيد للخلاص».