باسيل من دار الفتوى: كما يتم ضبط النزوح عبر البحر الى اوروبا يمكن ضبط النزوح السوري الى لبنان عبر البر

اشار رئيس "التيّار الوطني الحرّ" النائب جبران باسيل الى ان اللامركزية الادارية هي مطلب لكل اللبنانيين، ولا يمكن تنفيذ الانماء المناطقي من دون اللامركزية. واكد بان الصندوق الائتماني يؤمن الازدهار في البلد.

ولفت باسيل بعد لقاء مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، الى اننا نتمنى ان نضع يدنا مع كل اللبنانيين لانجاز الاستحقاق الرئاسي. واعتبر بان الرئيس الذي لا يحظى بدعم حقيقي لن ينجح، واذا لم نستطع التفاهم نذهب الى الانتخاب في مجلس النواب.

واكد بان "وجع النزوح اصاب جميع اللبنانيين، واليوم لا يوجد حجة لمجيء النازحين السوريين الى لبنان، واقفال المعابر غير الشرعية لا خلفية له سوى خلفية اقتصادية، ويمكن ايقاف النزوح من قبل الاجهزة الامنية، وشبكات التهريب معروفة ويمكن اعتقالها ويجب ان يكون هناك حزم في وقف تدفق النازحين السوريين، وكما يتم ضبط النزوح عبر البحر يمكن ضبط الحدود عبر البر.