بري بذكرى المولد النبوي: دعوة دائمة للجميع من أجل الخروج من ظلمات الجهل والتفرقة الى أنوار التوحيد والوحدة

توجه رئيس مجلس النواب نبيه بري لمناسبة المولد النبوي الشريف من اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة بالتهنئة، معتبرا مناسبة مولد الرسول الأكرم محمد صل الله عليه وآله وصحبه وسلم بما تمثل من قيم ومفاهيم وإبعاد هي دعوة دائمة للجميع من أجل الخروج من ظلمات الجهل والتفرقة الى أنوار التوحيد والوحدة ونبذ كل عصبية وجاهلية مقيتة، ولتكن محطة لتكريس التسامح والمحبة ولتوطيد الاخوة كحقيقة إيمانية وانسانية وأخلاقية راسخة.

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