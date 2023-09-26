الصحة العالمية تؤكد تلقيها بلاغات عن تفشي الكوليرا وحمى الضنك شرقي السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنه تم إدخال 162 حالة إصابة بالكوليرا للمستشفيات في ولاية القضارف شرقي السودان ومناطق أخرى على طول الحدود مع إثيوبيا، حسبما أوردت فضائية العربية.

وأكدت الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، تلقيها بلاغات عن تفشي الكوليرا وحمى الضنك في شرق السودان.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه تم التأكد من 80 حالة إصابة، بينما توفي 10 أشخاص بسبب الكوليرا، وهي عدوى بكتيرية مرتبطة بالأغذية أو المياه الملوثة.

يأتي ذلك فيما أعلنت نقابة الأطباء في السودان أن حمى الضنك والإسهال الحاد يشهدان ارتفاعا مقلقا في السودان حيث أدت الحرب إلى إغلاق مئة مستشفى، ودعت إلى وقف "الانتشار الكارثي" الذي تسبب "بمئات الوفيات".

فقد حذرت النقابة، أمس الاثنين، من أن الولاية الأكثر تضررا هي القضارف الواقعة على حدود إثيوبيا، حيث تشهد "انتشارا كارثيا لحمى الضنك في عموم أنحاء الولاية.. مما نتج عنه حدوث مئات الوفيات وآلاف الإصابات".

ومنذ اندلاع المعارك في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، التي تركزت في العاصمة السودانية وإقليم دارفور غرب البلاد، قُتل نحو 7500 شخص بينهم 435 طفلًا على الأقل حسب بيانات رسمية، في حصيلة يرجّح أن تكون أقلّ بكثير من عدد الضحايا الفعلي للنزاع.

كما اضطر نحو خمسة ملايين إلى ترك منازلهم والنزوح داخل السودان أو اللجوء إلى دول الجوار، خصوصا مصر وتشاد، إضافة إلى خروج 80% من مرافق القطاع الصحي في البلاد من الخدمة.