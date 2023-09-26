السيسي: الـ25 مليون طالب بحاجة إلى موازنة تريليون جنيه سنويا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة ومحمد نصار:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن موازنة التعليم حاليا تبلغ 160 مليار جنيه، وهذا الرقم غير كافٍ.

وأضاف الرئيس: لأ مش هينفع، معلش يا دكتور مصطفى بقى، ده مش كفاية، طب نعمل إيه؟، أفكار ونزود الرقم يا دكتور مصطفى، وطبعا مبادرات.

وعقب الرئيس على تصريحات وزير التربية والتعليم، قائلا: أنا عايز أقول إيه يمكن الأرقام اللي بيقولها وزير التعليم بيقول إن فيه إنفاق وتطوير في الإنفاق، لكن هل حجم الإنفاق ده يكافئ العدد اللي بنعلمه بإجمالي 25 مليون طالب؟.

وأوضح الرئيس: مش أنا لوحدي المسئول ولا وزير التعليم ولا الحكومة، الرقم ده وحتى مضاعفاته مش كفاية، تصوروا، هل الدولة قادرة لمجابهة تحدي عدد الناس اللي بتدخل التعليم سنويا؟.

وواصل: النهاردة مش الفكرة بعمل مدرسة وفصل، لكن كمان أنا بعمل تشغيل يطلع منتج جيد لأبنائنا؟، أنا بس عايز أقول لينا، مش عايزين وإحنا بنتكلم، نقول كلام إيجابي فقط أو مشجع فقط، إحنا عايزين نطرح القضية.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي: نقول يا جماعة إحنا بحجم الزيادة السكانية بنقابل مشكلة، ملناش قبل بيها، الناس تقول إحنا دخلنا واتخرجنا ومش لاقيين شغل، لو سمحت تقول الرقم المطلوب للتعليم بالنسبة لعدد الطلبة.

واستطرد السيسي: طب الكلام بتقوله للناس ليه، هي بلدنا ولا بلدي، بلدنا كلنا، لازم الناس تعرفة الحكاية يا أهل مصر، الكلام بيبقى له تأثير في النهاية في المجتمع وتقدمه.. لن تستطيع أن تلبي هذا النمو، تقوم الناس تشعر بعدم الرضا، ممكن تقولي إحنا زودنا الرقم 200 مليار، لكن الـ25 مليون طالب مش عايزين أقل من تريليون، طب إحنا قادرين نلبي بعدد المدارس؟، طبعا لأ.

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن التعليم الأساسي هو الأساس الحقيقي الذي تنطلق الدولة منه إلى حلمها على المدى البعيد.