السيسي: يجب الانتباه إلى ثقافة التعلم ومدى استعداد المجتمع لتقبلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة ومحمد نصار:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه لابد من الانتباه إلى ثقافة التعلم ومدى استعداد المجتمع لتقبلها.

وأضاف الرئيس، خلال كلمته في الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر، اليوم الثلاثاء: وأنتوا شغالين انتبهوا أوي لثقافة التعلم، يعني المجتمع عنده استعداد يفهم ويتقبل التغيير لغاية فين.

وتابع السيسي: طبيعي جدا أخاف وممكن أكون شايف الطرح ده بيأذي ابني، في كل حاجة حوار مجتمعي، تعالوا نتكلم، مستعدين يبقى عندنا فرصة أطمنك بإجراء آخر تبادلي انتقالي، إجراء إضافي يعالج آثار جانبية للفكرة.

وواصل الرئيس: كنت عايز أسمع من وزير التعليم كلام عن زيادة مدارس اللغات، ليرد الدكتور رضا حجازي، بقوله: عندنا خطة نوصل لـ200 مدرسة في الخطة الخمسية.

وعقب الرئيسي على حديث وزير التربية والتعليم: أنا معنديش وقت للخطة الخمسية، أنا معنديش فكرة المدرسة تتكلف كام، ليجيب وزير التعليم بأن تكلفة الفصل الواحد تبلغ 800 ألف جنيه.

واستطرد الرئيس: يعني 500 أو 600 ألف للفصل، إحنا في شهر 10، نقول الـ100 مدرسة دول نقدر ندخلهم الخدمة بعد سنة، وبردوا عشان منضغطش على الدكتور مصطفى مدبولي، صندوق تحيا مصر هيساعد.

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