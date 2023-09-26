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"المرور" تحرر 2535 مخالفة التحدث في المحمول أثناء القيادة في 24 ساعة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.
وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحرير 78771 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 19359 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و546 مخالفة السير بدون تراخيص، و6 مخالفات موقف عشوائي، و2535 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و5 مخالفات شروط التراخيص، و23 مخالفة دراجات نارية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
جاء ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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