"المرور" تحرر 2535 مخالفة التحدث في المحمول أثناء القيادة في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحرير 78771 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 19359 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و546 مخالفة السير بدون تراخيص، و6 مخالفات موقف عشوائي، و2535 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و5 مخالفات شروط التراخيص، و23 مخالفة دراجات نارية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

جاء ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.