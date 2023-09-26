بـ "كوكتيل مخدرات وسلاح".. ضبط 9 عناصر إجرامية بحملات أمنية في أسوان ودمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد أبوالنجا:

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن (أسوان- دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث

أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط 10 قضايا مخدرات اتجار وأسلحة نارية، ضُبط خلالهم (8.500 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 6 كيلو جرام من مخدر البانجو - كمية من مخدرى "الهيروين، الشابو") بحوزة 6 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية"، و(2 طبنجة – 2 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة 4 متهمين، وتنفيذ (836) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط 4 قضايا مخدرات "إتجار" وأسلحة نارية.. ضُبط خلالهم (8 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 12 كيلو جرام من مخدر البانجو – 3,500 كمية من مخدر الهيدرو- كمية من مخدر الهيروين – عدد من الأقراص المخدرة) وكذا (فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 5 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.