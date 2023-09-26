أبو العينين: نحمل التقدير للرئيس السيسى والشعب سيقول كلمته فى انتخابات الرئاسة

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القاهرة - سامية سيد - وقع النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، توكيل تزكية لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلا:" الشعب سيقول كلمته ونحمل التقدير للرئيس ومؤمنين بما يفعله ونؤيده كل خطواته ودعم ترشحه كي نستكمل البناء".

وتابع أبو العينين:" لا ينكر أحد ما تحقق من انجازات، علينا فقط أن نقارن وضع وحال البلاد فى 2011 و2023 وحجم المشروعات القومية الكبري ومشروع حياة كريمة المشروع التاريخى، وسيذكر التاريخ مبادرة حياة كريمة التاريخية التي تمت في كافة ربوع مصر.

واستكمل:" سنتجاوز الأزمات والتحديات ونقف خلف القائد ولا شك أن الاستثمار على الأبواب ومصر وضعت نفسها على خريطة الاستثمار العالمى فهى بلد مستقر وهناك استقرار وأمان وبنية تحتية قوية، وعلينا أن نقيم كل السياسات التى تمت ونقيم السلبيات والإيجابيات ونضع سياسات ورؤى جديدة تليق بالإمكانيات والظروف العالمية ولا شك أننا تأثرنا بالأزمة المستوردة ونتحرك لنواجهها بفكر جديد ونجدد الفكر ونحدثه، مؤكدا على أهمية وجود دور أكبر للقطاع الخاص لتخفيف العبء عن الدولة والتركيز على صناعات المستقبل من خلال فكر تنافسي خاصة في ظل التنافسية الدولية.

ووجه وكيل مجلس النواب، رسالة للمواطنين، قائلا: " احتشدوا وشاركوا.. نعلم من أنجز وضحى بنفسه من أجل هذا البلد وتحمل المسئولية خلال 30 يونيو الثورة الشعبية الحقيقية التى حققت إرادة الشعب".