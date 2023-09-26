نائب حزب المؤتمر: الرئيسي السيسي وضع خطة استراتيجية لتطوير التعليم العالى

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى وضع خطة استراتيجية لتطوير التعليم العالى، ورفع مستوى التعليم فى البلاد وتحسين جودته بما يواكب المعايير العالمية وذلك منذ توليه حكم البلاد من خلال تفعيل سياسات وبرامج تهدف إلى تطوير نظام التعليم.

وأشار فرحات، إلى أن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر لمناقشة جوده التعليم والتنافسية فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى يؤكد حرص القيادة السياسية على المضى قدما نحو بناء الجمهورية الجديدة، وتحقيق رؤية مصر 2030 لافتا إلى أنه تم تنفيذ العديد من الإصلاحات لتعزيز جودة التعليم فى مصر، بدءًا من تحديث المناهج الدراسية وتطوير أساليب التدريس، وتوفير البنية التحتية المناسبة للمدارس وتجهيزها بالتقنيات الحديثة يتضمن هذا أيضًا تطوير برامج التدريب للمعلمين وتحسين آليات تقييم الطلاب لافتا إلى أن الحكومة المصرية بقيادة الرئيس السيسى تتطلع إلى تأهيل الشباب المصرى للمنافسة على المستوى الوطنى والدولى فى جميع المجالات، وتوفير فرص تعليمية متميزة تضمن لهم مستقبلًا واعدًا.

ولفت نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن ما تشهده محافظات الجمهورية من إنجازات متمثله فى مشروعات قومية ومبادرات رئاسية فى مقدمتها " حياة كريمة" ساعدت فى تحسن حياة المواطنين للأفضل، وساهمت فى أحداث نقلة كبيرة فى حياة المواطنين وتغييرها للأفضل على أرض الواقع وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين فى المناطق الأكثر فقرا ولم يقتصر مشروع حياة كريمة على تطوير المنشآت فقط ولكن أحدث هذا المشروع طفرة فى مجال التعليم من خلال تنفيذ عدة برامج ومبادرات التعليم لجميع الفئات العمرية.