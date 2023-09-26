وزير الخارجية الفلسطيني تسلّم نسخةً من أوراق اعتماد سفير السعودي نايف السديري

تسلّم وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي في مقر الوزارة، نسخة من أوراق اعتماد سفير السعودي نايف السديري، سفيرًا مفوضًا، وفوق العادة، وقنصلًا عامًا في مدينة القدس غير مقيم لدى دولة فلسطين.

ورحّب المالكي بالسفير السديري في بلده فلسطين، مشيدًا بعمق العلاقات التاريخية والأخوية المتجذرة التي تربط البلدين الشقيقين، مثمنًا في الوقت ذاته المواقف الأخوية الصادقة للمملكة العربية السعودية في دعم وإسناد حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية العادلة والمشروعة في المحافل كافة، خاصة الجهود التي بذلتها المملكة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78 في نيويورك، ودورها الطليعي من أجل إحلال السلام والاستقرار في المنطقة وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد محمد بن سلمان.

واعتبر المالكي هذه الزيارة محطة تاريخية مهمة لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وفتح المزيد من آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة.

من جانبه، عبّر السديري عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة فلسطين وبوجوده في بلده فلسطين، وحيا صمود وتضحيات الشعب الفلسطيني.

وتمنّى الوزير المالكي للسفير السديري النجاح والتوفيق في مهامه الجديدة، مؤكدًا استعداد وجاهزية الوزارة بكل قطاعاتها؛ للمساعدة في توفير كل ما يلزم لتسهيل مهامه الرسمية لدى دولة فلسطين.