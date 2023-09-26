الخطيب التقى رئيس التجمع الطبي الاجتماعي: مفهوم الحرية يرتكز على القيام بالمسؤولية الإنسانية

التقى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب رئيس التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني رائف رضا على رأس وفد التجمع.

وأكّد أن "مفهوم الحرية يرتكز على القيام بالمسؤولية الإنسانية، وأدائها بأمانة وصدق من منطلق خدمة الانسان وحفظ كرامته وصون حقوقه، فليس الانسان حراً في تغيير هويته الإنسانية ودوره الرسالي في المجتمع، وإذا كان الانسان يملك القدرة على ارتكاب الخطأ، فهذا لا يعطيه الحق في الخروج عن دوره الإنساني".

وشدد على ان "مواجهة الغزو الثقافي الغربي لمجتمعاتنا يستدعي تصدي الدولة والنخب الثقافية والروحية وتعميم القيم الدينية والأخلاقية التي تصون المجتمع والاسرة"، مشيراً الى أن "الشذوذ آفة سلوكية وليست مرضية، والترويج لها عمل ممنهج لتدمير المجتمع وضرب القيم الأخلاقية والدينية".