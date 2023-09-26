لافروف: فنلندا دمرت مكانتها ولطخت سمعتها المحايدة

اشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الى إن "فنلندا دمرت مكانتها ولطخت سمعتها المحايدة، وانضمت إلى "المشروع الأميركي المناهض لروسيا"، لافتا إلى أن "تصريح وزيرة الخارجية الفنلندية إيلينا فالتونين بأن على الروس "دفع ثمن" ما يحدث في أوكرانيا هو تصريح في غاية الوقاحة".
وذكر، "تحدثت السيدة فالتونين، التي لا تزال على ما يبدو دبلوماسية عديمة الخبرة، بشكل مباشر عن سبب فرض هذه العقوبات - لإيذاء المواطنين العاديين، وبالتالي، كما قالت، يتعين على الشعب الروسي أن يدفع ثمن شن مثل هذه الحرب، مما يعني أنها تريد أن ينتفض الشعب الروسي ضد حكومته".
ورأى أن "هذا البيان فظ للغاية. أود أن أؤكد مرة أخرى أن فنلندا تتحرك بخطوات سريعة لتشغل طليعة الحملة المناهضة لروسيا والمعادية للروس في الغرب".
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