الكرملين: بوتين ورئيسي يبحثان هاتفيا الوضع في قره باغ

أفاد المكتب الصحفي للكرملين بأن "الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والإيراني إبراهيم رئيسي أجريا مكالمة هاتفية اليوم الثلاثاء لبحث الوضع في إقليم قره باغ".

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