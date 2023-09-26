الإمارات تهدي العرب أول ذهبية في الألعاب الآسيوية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

منحت الإمارات العرب أول ذهبية في دورة الألعاب الآسيوية المقامة في هانغجو الصينية، بعد فوز لاعب الجودو عمر ماغومدوماروف بالمركز الأول في منافسات فوق 100 كلغ.

وفاز ماغومدومارف (22 عاماً) على متحديه الطاجيكستاني تيمور رحيموف، ليمنح الإمارات أول ذهبية في تاريخها في اللعبة.

ورفعت الإمارات غلتها في” آسياد هانغجو” إلى 5 ميداليات جاءت جميعها في الجودو، بعد نيلها برونزيتين الثلاثاء أيضاً، بفوز آرام غريغوريان على الكوري الجنوبي هان جو- يوب في وزن تحت 90 كلغ، وظفار كوستويف على الياباني أرون فيليب وولف تحت 100 كلغ.

وكانت الإمارات حققت الأحد فضية وبرونزية عبر بشيرلت خرولودوي في وزن تحت 52 كلغ، وبايانمونخ نيرماندانخ في وزن تحت 66 كلغ على التوالي.