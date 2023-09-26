مستشار الخارجية الفلسطينية: نفتخر ونعتز بالمواقف السعودية الداعمة لحقوق شعبنا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد مستشار الخارجية الفلسطينية على عمق الروابط والعلاقات التاريخية التي تجمع المملكة العربية السعودية بفلسطين.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن علاقة الشعبين السعودي والفلسطيني هي علاقة قائمة على الأخوة والمحبة النابعة من الأصول الممتدة عبر التاريخ.

وبين أن المملكة العربية السعودية أثبتت عبر التاريخ وقوفها إلى جانب أشقائها في فلسطين، وإثارة القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية والعالمية، وجعلها في مقدمة أولوياتها.

وأشار إلى أن فلسطين حكومة وشعبا تكن للمملكة العربية السعودية كافة التقدير والاحترام، باعتبارها حاضنة العالم الإسلامي والعربي.

وأوضح أن فلسطين تثق كل الثقة في الدور السعودي لتحقيق السلام العادل في الشرق الأوسط، والعمل على إعادة الحقوق الفلسطينية المشروعة.