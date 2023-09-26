أمير قطر يستقبل وزير الخارجية

وفي بداية الاستقبال، نقل وزير الخارجية تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، و ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، لأخيهما أمير دولة قطر، الذي حمله نقل تحياته وتقديره لهما، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعاتهما، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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