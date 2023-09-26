انعقاد أعمال اللجنتين السياسية والتنفيذية السعودية - القطرية

رأس وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، و رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم، اجتماعي اللجنة السياسية واللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي القطري في العاصمة القطرية الدوحة.

‏وبحث الجانبان خلال الاجتماع تطوير العلاقات الأخوية والمتينة بين البلدين في إطار اللجنة السياسية وسبل تعميق هذا التعاون من خلال عددٍ من المبادرات من شأنها الارتقاء بالعلاقات إلى آفاقٍ أرحب بما يلبي تطلعات قيادة البلدين ويحقق مصالح شعبيهما.

واستعرضت اللجنة التنفيذية خلال الاجتماع أعمال المجلس ولجانه الفرعية السبع وفرق عملها خلال الفترة الماضية، ومشروعات المبادرات ومذكرات التفاهم ورفعها للاعتماد في الاجتماع السابع لمجلس التنسيق السعودي القطري.

‏وأشاد الجانبان بالتعاون والتنسيق القائم بين لجان مجلس التنسيق الفرعية وفرق عملها، وشددا على أهمية استمراره بهدف تحقيق المصالح النوعية المشتركة للبلدين الشقيقين وشعبيهما.