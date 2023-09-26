الصين تعتمد السعودية وجهة رئيسية لسياحها

أعلنت الصين والسعودية اليوم عن توقيع اتفاقية تصبح من خلالها المملكة وجهة سياحة رئيسية للسائح الصيني، وتسمح بموجبها للمواطنين الصينيين بالسفر إلى المملكة من خلال المجموعات السياحية.

ووقع الاتفاقية نيابةً عن وزارة السياحة، سفير المملكة لدى الصين عبدالرحمن الحربي، وبالنيابة عن الصين نائب وزير الثقافة والسياحة دو جانغ.

وبهذه المناسبة، أوضح وزير السياحة أحمد الخطيب، أن هذه الاتفاقية تُعد تتويجاً لرؤية البلدين الصديقين وجهودهما خلال الفترة الماضية، التي تلخص قوة العلاقة الثنائية وحجم الجهود المشتركة في مجالات السياحة والسفر والتبادل التجاري والاستثمار والتكنولوجيا الحديثة، والجهود التي تقوم بها المملكة على جميع الأصعدة لرفع الجاھزية لاستقبال السياح من الصين.

وجرى إدراج الصين كواحدة من أصل 57 دولة مؤھلة للحصول على التأشيرة الإلكترونية، والتأشيرة عند الوصول، بالإضافة إلى إتاحة إصدار تأشيرة المرور التي تتيح إقامة لمدة تصل إلى 96 ساعة قبل الوصول إلى الوجهة النهائية، كما أضافت منصة "روح السعودة" اللغة الصينية إلى قائمة اللغات المعتمدة، ووفرت حلول الدفع الإلكترونية التي تناسب السائح الصيني.