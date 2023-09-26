الرئيس السيسي يوجه بزيادة مكافآت الرياضيين الذين يحققون بطولات لمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسماعيلية- أ ش أ:

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بضرورة دراسة رفع مكافآت الرياضيين الذين يحققون بطولات لمصر.

وطالب الرئيس السيسي وزير الشباب والرياضة - في مداخلة خلال فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر، بمدينة الإسماعيلية، اليوم /الثلاثاء/ـ بدراسة مضاعفة المكافأة والتي قال الدكتور أشرف صبحي عنها إنها وصلت 2 مليون جنيه لمن يحقق ميدالية أوليمبية.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلما تسجيليا عن جهود وزارة الشباب والرياضة خلال العشر سنوات الماضية في تطوير البنية التحتية الرياضية وجهود الدولة في رعاية أبطالها.

واستعرض التقرير تأهيل وإصلاح المنشآت الرياضية وإجمالي عدد المشروعات المنفذة لتطوير الرياضة في مصر..كما استعرض أيضا البطولات القارية والعالمية التي استضافتها مصر خلال هذه الفترة..وكشف أن إجمالي ما تم إنفاقه خلال هذه الفترة وصل إلى 22 مليار جنيه.