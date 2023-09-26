42 حزبا سياسيا: المشاركة بانتخابات الرئاسة حق لكل مواطن لا يجب التفريط فيه

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القاهرة - سامية سيد - دعا تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، جموع المواطنين الذين لهم حق التصويت، الحرص على المشاركة فى انتخابات الرئاسة المقبلة.

وقال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة وأمين عام تحالف الأحزاب، أن الدستور والقانون كفلا لكل مواطن مصرى إبداء رأيه فى الاستحقاقات الدستورية، موضحا أن المادة رقم 1 من قانون مباشرة الحقوق السياسية تنص على أن كل مصرى وكل مصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية والتى تتمثل فى إبداء الرأى فى كل استفتاء يجرى طبقا لأحكام الدستور، وإبداء الرأى فى الاستفتاء الذى يجرى لرياسة الجمهورية وانتخاب أعضاء البرلمان.

وأشار "مطر" إلى أن تحالف الأحزاب المصرية سيبدأ سلسلة اجتماعات قريبا لوضع خطة تتضمن عملية الحشد للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن انتخابات الرئاسة تعد جزاء هاما فى بنا العملية الديمقراطية والوصول إلى الجمهورية الجديدة، مضيفا المشاركة فى انتخابات الرئاسة حق لكل مواطن لا يجب التفريط فيه.

ووجه "مطر" الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدا أنها تقوم بجهود جبارة لتنظيم العملية الانتخابية، مؤكدا أن الهيئة الوطنية تدير العملية الانتخابية بمزيد من الشفافية وبشكل يليق بحجم ومكانة الدولة المصرية وفقا لما هو منصوص عليه فى الدستور والقانون، وهذا بدوره يجعلها ضمانا لاستيفاء كافة الجوانب الدستورية والقانونية لإجراء الانتخابات والخبرات السابقة لعمل الهيئة سواء فى الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية.

وتابع: "بيان الهيئة الوطنية للانتخابات وضع خريطة طريق للكل والقضاة على مسافة واحدة من الجميع وبكلام هيئة الانتخابات يكون فى تأكيد على حرية الرأى والتحرك بطريقة ديمقراطية وسياسية لأنه أعطى الخطوات كاملة من أول خطوات فتح باب الترشح إلى إعلان النتيجة مع إعلان أن الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل".