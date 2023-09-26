شكرا لقرائتكم خبر عن حزب مصر أكتوبر: الجدول الزمني للانتخابات مناسب للراغبين في خوض الماراثون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، أن جدول الانتخابات الرئاسية الذي أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات جاء منضبطا ومتفق مع نصوص الدستور، مستنكرة ما زعمه البعض بأن الجدول ليس مناسب لبعض المرشحين وأن هناك ضيق في الوقت، قائلة:" الجدول مناسب للجميع ولكل من يرغب في خوض ماراثون العملية الانتخابية".

وأضافت مديح، أن جدول الانتخابات الرئاسية جاء متفقا مع نصوص الدستور، وما زعمه البعض بأنه ليس مناسبا لبعض المرشحين خطأ لأنه من المفترض أن الراغبين في الترشح في الانتخابات الرئاسية قد استعدوا منذ وقت طويل ووجدوا طريقة مناسبة لجمع التوكيلات من المواطنين، موضحا أن الجدول الزمني للانتخابات شمل كافة الإجراءات طبقا لمواد الدستور والقانون.

وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة وتقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، موضحة أن الجدول الزمني للانتخابات تضمن كافة الإجراءات طبقا للدستور والقانون، وجاء متزن ووافي.

وتابعت مديح: الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية كافي ومنضبط، فالاستعدادات للترشح في الانتخابات الرئاسية تبدأ قبل سنوات من الترشح وليس أيام، ومن ثم فإن الجدول الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات مناسب لجيمع المرشحين، وجميع مؤسسات الدولة والأجهزة المعنية تبذل جهودا حثيثة لضمان نزاهة الاستحقاق الدستوري الهام.