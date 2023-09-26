شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو القطامى: نزكى ترشح الرئيس السيسي للرئاسة لاستكمال التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى نفذ ولا يزال كم من المشروعات القومية التى وضعت مصر فى مكانة غير التى كانت عليها قبل 2013، متابعا: "الدولة المصرية كانت تعانى من الترهل والمؤسسات غير قادرة على القيام بمهامها، ومن ثم أخذ الرئيس على عاتقة وحقق طفرة غير مسبوقة وإنجازات تتطلب عصور لتحقيقها تحققت فى سنوات".

وأشار عضو مجلس النواب، على هامش التوقيع على نموذج التزكية للمرشحين للانتخابات الرئاسية بالأمانة العامة لمجلس النواب اليوم، إلى أن الإنجازات فى مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية، المحافظات جميعها ومن ثم يحظى بتأييد وشعبية كبيرة.

ويذكر أن الأمانة العامة لمجلس النواب، بدأت اليوم استقبال أعضاء المجلس للتوقيع على نموذج تزكية المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024.

وشهد البهو الفرعونى تواجد عدد كبير من نواب الأحزاب البرلمانية.

ووفقا لنص المادة 142 من الدستور، يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.