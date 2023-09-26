شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل تشريعية النواب بعد توقيع نموذج التزكية: الرئيس السيسى خاض حربا شرسة ضد الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن جميع أعضاء مجلس النواب حريصون على المشاركة فى العرس الديمقراطى الخاص بالانتخابات الرئاسية 2024 وهى إحدى الاستحقاقات الدستورية.

وأضاف الطماوى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعاد لمصر الأمن والاستقرار والسلام، وحقق طفرة على الصعيد الخارجى.

وتابع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب:" الرئيس خاض حربا لتحقيق التنمية والانتصار ضد قوى الشر والإرهاب التى أرادت تخريب البلاد وأسس قواعد جمهورية 30 يونيو التى ترسخ فى أهم مبادئها أن دولة العدل والقانون والمساواة الكاملة متحققة لجميع المواطنين، مشيرا إلى أن الدولة المصرية ماضية فى اختيار كفاءتها بواقع أن لكل مجتهد ومعيار التميز فيها الكفاءة.

ولفت النائب إيهاب الطماوى، إلى أنه وقع نموذج التزكية لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسى للانتخابات الرئأسية المقبلة.