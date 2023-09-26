رئيس تجمع الصناعيين في البقاع زار العميد مجاعص وبحث معه بموضوع العمال السوريين في المصانع اللبنانية

‎زار رئيس تجمع الصناعيين في البقاع نقولا ابو فيصل قائد الدرك العميد ربيع مجاعص في مكتبه في قيادة منطقة البقاع في زحلة للتهنئة بالمنصب الجديد، وذلك بحضور الصناعيين السادة عصام قاسم وانطوان صليبا ومديرة مكتب التجمع السيدة رنا النجار، وجرى التباحث في موضوع العمال السوريين في المصانع اللبنانية وضرورة التعاون بين قيادة الدرك وتجمع الصناعيين.

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