شيخ العقل التقى المطران موسي ورجال دين وشخصيات

استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى في دار الطائفة ببيروت اليوم، رئيس جمعية "الدعوة الخيرية" الشيخ محمد أبو القطع، لتقديم دعوة لحضور الاحتفال الديني المركزي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف في 28 الحالي.

وترأس اجتماعا لإدارة المجلس المذهبي لمناقشة قضايا داخلية. وكان ابي المنى استقبل المنسق العام لرابطة المعلمين المتقاعدين في المدارس الخاصة الأستاذ محمد ملحم، وبحث معه قضايا ومطالب تربوية. كذلك التقى الشاعرين عمر شبلي الذي قدم له مجموعة من مؤلفاته وسلمان زين الدين.

كما استقبل معتمد مشيخة العقل في بريطانيا الشيخ عزات داغر، يرافقه رئيس بلدية شويا عصام الشوفي، وقد شكرا لشيخ العقل زيارته الأخيرة للبلدة.

واستقبل ايضا، المغترب في اميركا الأستاذ نبيل أبو نصر الدين، ثم المحامي فراس ولي الدين. وأيضا الأستاذ راجح نعيم.

وترأس شيخ العقل اجتماعا للجنة الأوقاف في المجلس المذهبي.

وكان شيخ العقل استقبل في دارته في شانيه، راعي ابرشية جبيل والبترون وتوابعهما للروم الأرثوذكس المطران سلوان موسي، يرافقه وفد من الكهنة وأبناء الرعية من قرى في منطقتي عاليه والمتن الجنوبي، بحضور عدد من المشايخ أعضاء في المجلس المذهبي وشخصيات، وتم البحث بقضايا روحية عامة وتعزيز التلاقي والتواصل على المستوى الإسلامي المسيحي وخصوصا بين أبناء الجبل.

كما استقبل وفدا من القماطية يتقدمه امام البلدة الشيخ مهدي الغروي ورئيس البلدية نديم حمادة، لتقديم دعوة الى احتفال المولد النبوي في حسينية البلدة.

كذلك استقبل الاب ميخائيل روحانا الذي قدم كتابه "الجمهورية الخامسة"، شارحا بعض مفاهيمه، رافقه الدكتور نبيه الأعور ورئيس بلدية شانيه حسين أبي المنى.

واستقبل الشيخ ابي المنى كلا من: رئيس نادي عاليه فؤاد شيّا لتقديم دعوة حول تكريم رئيس الجامعة الأميركية فضلو خوري. مدير مستشفى قبرشمون الحكومي الدكتور عادل سري الدين، يرافقه الشيخ مصطفى الذيب. وفدا من مجدليا، ووفدا من مشايخ بشتفين، والدكتور نبيل أبو علي من الرملية.

وشارك شيخ العقل في لقاء ديني في خلوة المرحوم الشيخ الجليل أبو محمد نجيب غنام والد عضو المجلس المذهبي الشيخ محمد غنام في بلدة كفرحيم.

وقدم التعازي يرافقه وفد من المشايخ، في عرمون بالمرحوم الشيخ ابو فوزي رامز ابو غنام، وفي مجدلبعنا بالمرحوم حافظ علي عبد الخالق، وفي الرملية بالمرحومة الشيخة ام نبيل جمال زيدان ارملة الشيخ ابو نبيل فؤاد سعيد ابي علي، وبالمرحوم ابو ريان محمد سعيد ابي علي، وكان في استقباله مشايخ وفاعليات واهالٍ.